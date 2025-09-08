Фермеры Сургутского района презентовали свою продукцию на окружной ярмарке

Десятки предприятий и фермерских хозяйств Сургутского района представили свою продукцию на окружной выставке-ярмарке «Товары земли Югорской», которая проходила в Сургуте 6 и 7 сентября. В этом году в мероприятии участвовали девять производителей из района, рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«Вместе с губернатором Югры Русланом Кухаруком посетили несколько наших павильонов. Большинство предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств Сургутского района хорошо известны жителям региона. Например, семейная ферма Герусовых из Ульт-Ягуна и КФХ Капсамун В.П. из Белого Яра – на ярмарке они представили молочную и мясную продукцию, ИП Антонова Е.А. из Солнечного – мясопродукты и полуфабрикаты. Рыбные изделия на выставке реализует индивидуальный предприниматель Марзият Даитбекова, все виды товаров из мяса птицы – ООО «Обь-регион». Спросом у посетителей также пользуется картофель собственного урожая ИП Иванова С.Е. из Тундрино. Интерес вызывают изделия из меха от модного дома «Меховщиковъ» из Белого Яра», ‒ написал Трубецкой в своих соцсетях.

Сургутский район остается одним из лидеров агропромышленного производства в Югре. Здесь производится треть сельхозпродукции округа. Только в 2024 году муниципалитет обеспечил выпуск около восьми тысяч тонн мяса, более двух тысяч тонн молока и переработку почти 700 тонн рыбы. Большая часть продукции отмечена знаком качества «Сделано в Югре».

По словам Андрея Трубецкого, на развитие сельхозотрасли в 2025 году муниципалитет совместно с округом направит порядка 345 млн рублей.