На ремонт внутриквартальных проездов в Сургуте выделили 170 млн рублей

В Сургуте в этом году ремонтируют 13 внутриквартальных проездов общей площадью более 23 тысяч квадратных метров. Работы оцениваются в свыше 170 млн рублей, средства выделены из местного бюджета. Общая протяженность ремонтируемых дорог составляет 2,6 км. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова.

На данный момент завершены работы на четырех объектах: это проезды вдоль домов по улице Мира и Чехова, рядом со школой №1 и магазином «Меркурий».

Продолжается ремонт у школ №25 и №45, детского сада «Микки Маус», а также в поселке Лунный. По остальным проездам работы выполнены, идет приемка.

По словам Анны Коршуновой, из 13 объектов семь напрямую связаны с образовательными учреждениями. Срок исполнения контрактов установлен до 30 сентября, а окончательное завершение всех работ по графику – до 31 октября.