На фасаде сургутской подстанции нарисовали граффити со Знаменем Победы

В Сургуте появился новый патриотичный арт-объект ‒ на фасаде трансформаторной подстанции на улице Ленина, 70/1 появился мурал со Знаменем Победы. Энергетики СГЭС оформили здание граффити по мотивам легендарной фотографии «Знамя Победы над Рейхстагом», ставшей символом окончания Великой Отечественной войны., сообщили в пресс-службе компании.

Проект приурочен к Году защитника Отечества и 80-летию Победы. В его рамках энергетики СГЭС украсили патриотичными росписями несколько энергообъектов в пяти микрорайонах Сургута. Такие муралы не только преображают городское пространство, но и сохраняют историческую память, напоминая о цене мира и свободы.

Напомним, первым арт-объектом в Сургуте стал фасад трансформаторной подстанции на улице 50 лет ВЛКСМ, 6а. Затем на улице Показаньева появился масштабный мурал, посвященный военным медикам, а фасад подстанции на улице Пушкина, 14 украсила композиция по мотивам детских рисунков, посвященная 80-летию Победы.