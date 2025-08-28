16+
​В 30-м микрорайоне Сургута уложили временный тротуар

Пешеходную дорожку на улице Взлетной в Сургуте обустроили к началу учебного года

​В 30-м микрорайоне Сургута уложили временный тротуар
Фото: администрация Сургута

По просьбе жителей 30 микрорайона вдоль улицы Взлетной в Сургуте появится временный тротуар. Горожане давно жаловались, что идти по этому участку небезопасно − особенно детям, которые ходят в школу.

«Администрацией города совместно с компанией «ССТ» принято решение об организации временного тротуара, чтобы обеспечить безопасное и комфортное передвижение сургутян. Работы находятся на завершающей стадии. Закончить их планируется к 1 сентября, чтобы дети и их родители могли с удобством пойти в школу», − сообщили в мэрии.

Власти также сообщили, что в перспективе планируют обустроить полноценную пешеходную дорожку, соответствующую всем нормативам и требованиям безопасности.

Ранее в 30 микрорайоне Сургута пообещали построить школы, детсады и сквер, но сроки не назвали.


Сегодня в 12:44
