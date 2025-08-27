16+
​В Сургуте впервые пройдет окружная ярмарка «Товары земли Югорской»

Более 100 производителей представят свою продукцию на Центральной площади Сургута

Фото и видео: Руслан Кухарук, администрация Сургута / vk.com

В следующие выходные, 6 и 7 сентября, на Центральной площади Сургута состоится ежегодная выставка-ярмарка окружных товаропроизводителей «Товары земли Югорской». Она станет одним из главных событий, посвященных 95-летию образования региона, сообщает пресс-служба администрации города.

В этом году, по поручению губернатора Югры Руслана Кухарука, ярмарка приобретет особый размах. Более 100 производителей из разных муниципалитетов округа представят свою продукцию.

«Открытие окружной выставки-ярмарки «Товары земли Югорской» в Сургуте станет значимым событием для нашего города. Впервые за пределами Ханты-Мансийска, столицы автономного округа, такая масштабная выставка проводится именно у нас. Это ответственная задача ‒ принять представителей бизнеса со всей Югры и продемонстрировать горожанам и гостям богатый ассортимент продукции местных производителей. Мы активно готовимся к этому событию и рассчитываем достойно представить нашу территорию, создав комфортные условия для участников ярмарки и обеспечив теплую атмосферу приема гостей», — отметил заместитель главы Сургута Артём Кириленко.

Жителей и гостей города ждет широкий выбор: фермерские продукты, натуральные сладости, мед, свежая выпечка, сезонные дикоросы, деликатесы и консервы, сувениры ручной работы и изделия народных художественных промыслов. Кроме того, для посетителей подготовлена концертная программа с участием лучших творческих коллективов округа.

Выставка проводится в целях развития внутреннего рынка, поддержки малого и среднего бизнеса в АПК и популяризации бренда «Сделано в Югре». Организаторы мероприятия ‒ Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры при поддержке правительства округа.


Сегодня в 15:45, просмотров: 199, комментариев: 0
