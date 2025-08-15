Сургутские врачи помогли появиться на свет долгожданному ребенку

В Центре охраны материнства и детства Сургута врачи успешно провели операцию пациентке с редким и опасным осложнением беременности – оболочечным прикреплением пуповины и прохождением сосудов у внутреннего зева, известным как Vasa praevia. Об этом рассказала президент медучреждения Лариса Белоцерковцева.

«Vasa praevia ‒ это акушерское состояние, которое встречается крайне редко, но при этом представляет серьезную угрозу для жизни как матери, так и малыша. Разрыв сосудов пуповины может привести к тяжелому кровотечению и опасности для плода, поэтому своевременная диагностика и профессиональное вмешательство крайне важны», ‒ написала она в своих соцсетях.

Благодаря высокой квалификации врачей операция кесарева сечения прошла успешно. На свет появилась девочка весом 2 790 граммов, по шкале Апгар она получила 8-9 баллов.

Сейчас мама и новорожденная чувствуют себя хорошо. Медики отмечают, что эта беременность была особенно долгожданной: она наступила после процедуры ЭКО и стала первой для женщины. Пациентка наблюдалась у врача-репродуктолога Эрны Симонян, а беременность вела акушер-гинеколог Ирина Лепихина.