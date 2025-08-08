​В Сургуте откроют производство закаленного стекла и стеклопакетов

В Сургуте в ноябре запустят производство закаленного стекла и стеклопакетов. Проект реализует компания ООО «Тандем» при поддержке льготного займа Фонда развития Югры в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Югры Руслан Кухарук.

Максимальная мощность предприятия — 78 тыс. кв. м продукции в год — будет достигнута к июлю 2027 года. Ожидается, что запуск новой линии позволит снизить затраты и ускорить строительство, включая работы по интерьерному остеклению, а также обеспечить соблюдение современных технологических нормативов.

Закаленное стекло отличается повышенной прочностью: при ударе оно в 5-10 раз прочнее обычного, устойчивость к растяжению и сжатию выше в 5–6 раз. Материал сохраняет свойства в диапазоне температур от –70 °C до +300 °C, что особенно важно для условий региона.