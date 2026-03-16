​В Ханты-Мансийске женщину госпитализировали после схода снега с крыши частного дома

В Ханты-Мансийске женщина пострадала после схода снега с крыши частного жилого дома на улице Фестивальной. Пострадавшую госпитализировали в Окружную клиническую больницу, сообщил РИЦ «Югра» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Югре.

«На улице Фестивальной с кровли частного жилого дома сошли снежные массы. В результате происшествия пострадала женщина. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. Пострадавшая госпитализирована в Окружную клиническую больницу», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели напомнили жителям о мерах безопасности в период схода снега: не подходить близко к зданиям, не оставлять машины рядом с домами и не допускать игр под крышами. Владельцам частных домов в МЧС рекомендовали регулярно очищать кровлю от снега.

Напомним, что этой зимой в Лянторе после схода снега с хоккейного корта погиб ребенок. После этого губернатор Югры Руслан Кухарук поручил усилить контроль за очисткой крыш.