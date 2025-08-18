В Ханты-Мансийске простились с Почетным жителем города Алексеем Барышниковым

В Ханты-Мансийске ушел из жизни Алексей Барышников − Почетный житель города, ветеран транспортной отрасли и бывший депутат городской Думы. Об этом сообщил глава окружной столицы Максим Ряшин в своем телеграм-канале.

«Вся его трудовая биография неразрывно связана с интенсивным развитием путевого хозяйства Обь-Иртышского бассейна: более полувека Алексей Егорович проработал в сфере речного транспорта и судоходства. В течение 22 лет отстаивал интересы земляков, будучи депутатом Думы города Ханты-Мансийска», − отметил он.

Его профессиональный путь отмечен многочисленными наградами, в том числе медалью «За доблестный труд», званием «Заслуженный работник транспорта ХМАО – Югры» и знаком «Заслуженный работник транспорта РФ».

На протяжении 22 лет он представлял интересы жителей в Думе Ханты-Мансийска, а в 2022 году ему было присвоено звание «Почетный житель города» за вклад в социально-экономическое развитие окружной столицы. Имя Барышникова внесено в Книгу Почета города.