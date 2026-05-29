Более двух тысяч участников из 12 регионов обсуждают будущее бизнеса в Тюмени

В Тюмени на площадках ДК «Нефтяник», мультицентра «Контора пароходства» и креативного пространства «809» стартовал форум «День предпринимателя – 2026. Мой бизнес. Герои нашего времени». Мероприятие объединило свыше двух тысяч участников из 12 регионов России.

Открывая пленарную сессию, губернатор Александр Моор поблагодарил представителей делового сообщества. «Вести бизнес сегодня непросто: слишком много вызовов. Не случайно форум проходит под девизом "Герои нашего времени"», – заявил глава региона.

Несмотря на сложности, количество предпринимателей в регионе растет. Сегодня в Тюменской области насчитывается более 80 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и свыше 200 тысяч самозанятых. Вклад этого сектора составляет четверть от общей экономики региона. Растет и число тюменских компаний-экспортеров – сейчас их уже более 360.

«Им всегда готовы помочь в Центре поддержки экспорта и на цифровой платформе "Мой экспорт", которые работают в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт"», – отметил Александр Моор.

В деловой программе форума – кейсы действующих предпринимателей, практические мастер-классы, переговоры с потенциальными закупщиками компаний и консультации от профильных ведомств.