В Тюменской области реализуют 34 инвестпроекта в сфере туризма на семь миллиардов рублей

В Музейном комплексе имени Словцова открылся II форум отельеров и рестораторов Сибири «Территория эффективности». Ведущие эксперты и представители гостиничного и ресторанного бизнеса в течение двух дней обсудят, как сделать сферу гостеприимства экономически устойчивой и рентабельной.

«Тюмень увеличивает туристический поток. Власти региона четко следуют тенденции развития инфраструктуры для привлечения новых инвесторов. Поэтому сегодня у нас здесь крупные игроки рынка – Тюмень для них интересна», – поделился генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

Сегодня в регионе строятся четыре крупных отеля, в стадии реализации находятся 34 инвестиционных проекта на сумму около семи миллиардов рублей. Планируется создать масштабный парк «Кипрея» на Ирбитском тракте и кластер «Древнее море» с акватермальным центром и лыжным тоннелем. «Создание парка "Кипрея" – мощный вызов не только для инвесторов, но и для правительства региона. Здесь необходимо строить инженерную инфраструктуру, расширять дорожную сеть», – пояснил Николай Пуртов.

Крупные федеральные игроки Cosmos Hotel Group и White Rabbit Family выбрали Тюмень для своих проектов. В Cosmos Hotel Group отметили, что в Тюменской области одна из лучших команд по туризму, умеющая работать с федеральными игроками. В White Rabbit Family добавили, что у региона огромный потенциал для ресторанного бизнеса, и в 2027 году в Тюмени откроют ресторан «Горыныч».

Напомним, что по итогам 2025 года Тюменскую область посетили более 4 миллионов туристов, а только на новогодних каникулах – около 250 тысяч. В регионе уже реализуется 58 инвестиционных проектов в сфере гостиничного бизнеса и туризма с общим объемом вложений более 15 миллиардов рублей, что позволит создать порядка 1,5 тысячи рабочих мест. Тюменская область также признана победителем национальной премии в номинации «Креативный регион».