В Ишимском округе отремонтируют почти десять километров дорог по нацпроекту

В Ишимском округе продолжается ремонт региональных дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Один из объектов – участок трассы Гагарино – Клепиково – Орловка протяженностью 1 километр. Подрядчик АО «ТОДЭП» уже завершил устройство выравнивающего слоя и присыпных обочин, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

«Контрактом предусмотрены работы по восстановлению щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия на участках, разрушенных паводком, устройство выравнивающего слоя, укрепление обочин, обустройство дороги знаками и разметкой», – сообщил главный специалист Ишимского подотдела Управления автомобильных дорог Тюменской области Вячеслав Косенцев.

Всего в Ишимском округе в этом году приведут в нормативное состояние семь региональных объектов общей протяженностью 9 километров 828 метров. В их числе – участки трасс Ишим – Маслянский – Сладково, Ишим – Синицына и другие. Весь комплекс работ планируется завершить до 1 ноября 2026 года.

Напомним, что в 2025 году в Ишимском округе из-за рекордного паводка были разрушены несколько участков дорог, включая мост через реку Ишим на трассе Ишим – Маслянский – Сладково. Движение по обновленному мосту открыли в апреле 2025 года. В текущем году ремонтные работы на пострадавших участках продолжаются.