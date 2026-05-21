Программа «Расширяя горизонты» действует в регионе уже 16 лет, за это время обучение прошли более 114 тысяч человек

С февраля 2026 года в Тюменской области в рамках региональной программы повышения цифровой грамотности «Расширяя горизонты» работает краткосрочный курс «Все о МАКС: возможности мессенджера». За это время обучение прошли 199 человек, сообщили в департаменте информатизации.

За один день слушатели учатся регистрироваться в МАКСе, настраивать профиль, отправлять сообщения, создавать групповые чаты, подписываться на каналы и региональные чат-боты – «Мои документы», «Запись к врачу», «Служба по контракту», TyumenFree Wi-Fi – а также пользоваться встроенными сервисами и добавлять документы.

«МАКСом я пользовалась и раньше, но чувствовала себя неуверенно. Курс помог разобраться в новом для меня приложении. Преподаватель все доступно объяснила и уделила внимание каждому. Особенно порадовали материалы по кибербезопасности. Теперь я не просто уверенно пользуюсь мессенджером, но и знаю, как защитить себя от мошенников», – поделилась одна из учениц, Валентина Петровна.

Программа «Расширяя горизонты» обучает жителей области компьютерной грамотности уже 16 лет. Всего ее курсы прошли больше 114 тысяч слушателей.