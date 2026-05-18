Госдума сообщила о сокращении мошеннических звонков в России

В России в первом квартале 2026 года количество мошеннических звонков сократилось на 33-74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные сотовых операторов привел председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своих соцсетях.

По его словам, эти результаты подтверждают эффективность мер, предусмотренных ранее принятыми федеральными законами для борьбы с преступлениями в этой сфере.

«По данным сотовых операторов, в первом квартале 2026 года количество мошеннических звонков существенно сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 33–74 % (в зависимости от оператора связи). Эти результаты подтверждают эффективность мер, предусмотренных принятыми ранее федеральными законами в части борьбы с преступлениями в данной сфере», — сообщил Володин.

Председатель Госдумы также отметил, что правоохранительные органы продолжают пресекать такие схемы. В качестве примера он привел крупный центр связи телефонных мошенников, который полиция выявила в Санкт-Петербурге. По данным Володина, через него совершали больше 3 тысяч звонков в день.

Он рассказал, что индивидуальный предприниматель, действуя под руководством иностранных кураторов, купил более 26 тысяч сим-карт и создавал в соцсетях и мессенджерах аккаунты, которые затем использовали его подельники. «Защита граждан от мошенников — приоритет в работе Государственной Думы», — подчеркнул Володин.

По его словам, с 2025 года принято 11 федеральных законов, направленных на борьбу с кибермошенничеством.