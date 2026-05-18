Тюменская область и Казахсатан намерены реализовывать межвузовские образовательные программы

В рамках визита в Казахстан делегация Тюменской области посетила ведущие университеты и научные центры республики: КазНУ имени Сатпаева, Назарбаев Университет, Алматы Менеджмент Университет, а также Казахский гуманитарный юридический университет имени Нарикбаева.

Стороны обменялись опытом взаимодействия с индустриальными партнерами и обсудили возможность реализации совместных научных проектов на базе Межуниверситетского кампуса, который строится в Тюмени в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

«Вузы региона заинтересованы в сотрудничестве с ведущими университетами Казахстана. В перспективе рассматриваются варианты реализации межвузовских образовательных программ и научных проектов в партнерстве с ведущими вузами Казахстана на базе Межуниверситетского кампуса», – сообщил начальник управления развития образовательной среды департамента образования и науки Тюменской области Даниил Павлович.

«Включение научной повестки – обязательная часть международной деятельности региона. Сегодня для создания высокотехнологических продуктов требуется привлечение научного потенциала. Наша цель – развитие сотрудничества между предприятиями и вузами Тюменской области и Республики Казахстан в этом направлении», – добавил заместитель директора департамента инвестполитики Александр Горлатов.