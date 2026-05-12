Россияне смогут ездить в Саудовскую Аравию без виз

Россия и Саудовская Аравия официально отменили визовый режим. С 11 мая россияне могут находиться в королевстве без визы до 90 дней в течение года − подряд или суммарно. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ. Аналогичные правила теперь действуют и для граждан Саудовской Аравии, приезжающих в Россию.

Безвизовый режим распространяется на туристические и частные поездки. При этом для работы, учебы, постоянного проживания, а также для совершения хаджа и умры в период паломничества виза по-прежнему потребуется.

В Минэкономразвития считают, что новый механизм поможет увеличить туристический поток между странами.

«С точки зрения развития туристической отрасли событие долгожданное. Это один из ключевых механизмов, которые помогают нарастить взаимный туристический поток между нашими странами», − отметил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.

По информации ведомства, интерес туристов из Саудовской Аравии к России продолжает расти. Если в 2024 году страну посетили 108 тысяч гостей из королевства, то по итогам 2025 года число поездок превысило 140 тысяч − рост составил 33%.

«По аналогии с другими безвизовыми режимами, мы видим, что такой шаг дает возможность увеличить туристический поток еще от 30 до 50%. И, конечно, мы надеемся, что по итогам 2026 года сможем пройти порог 200 тысяч туристов из Саудовской Аравии», − добавил Кондратьев.

Сейчас российские граждане могут посещать без визы 86 стран мира. Еще в 38 государствах действует упрощенный порядок въезда − например, электронная виза или оформление по прибытии. Кроме того, Россия продолжает переговоры о введении безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном.

Напоминаем, что в прошлом году Китай объявил о введении безвизового режима для граждан России − правило будет действовать год, до 14 сентября 2026-го. Россияне смогут свободно въезжать в страну по загранпаспорту сроком до 30 дней − для туризма, деловых поездок, визита к родственникам, экскурсионных и обменных программ.

Что изменилось в законах России с мая − читайте на портале СИА-ПРЕСС.