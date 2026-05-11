В Тюменском округе начался ремонт дорог по нацпроекту

В Тюменском округе начался ремонт автомобильной дороги «Каскара – Торгили – Ключи – Петрунькино». Подрядная организация выполнит работы на участке протяженностью 3,3 километра, рассказали в Главном управлении строительства Тюменской области.

«Контракт заключен в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". На всем протяжении магистрали заменят асфальтобетонное покрытие, расширят его до нормативных параметров IV технической категории. На сегодня выполнены работы по устройству уширения дороги с одной стороны длиной более километра», – рассказал заместитель начальника отдела ремонта и содержания Управления автомобильных дорог Тюменской области Константин Никитин.

По техническому заданию подрядчику также предстоит укрепить обочины асфальтогранулятом, заменить поврежденные дорожные знаки, нанести горизонтальную дорожную разметку термопластиком. Кроме того, будут устроены автобусные остановки в районе поворота на Каскаринское кладбище.

Всего в Тюменском округе по нацпроекту отремонтируют более 16 километров региональных дорог. Работы завершат до 1 ноября 2026 года.

Напомним, что на 2026 год в Тюменской области запланировано привести в нормативное состояние 39 участков автодорог общей протяженностью более 97 километров. Среди ключевых объектов – обновление почти трех километров дороги Тобольск – Нефтехимический комбинат, участка трассы Омутинское – Южно-Плетнево – Вагай (более 3 км) и двухкилометрового подъезда к Тюмени на трассе Курган – Тюмень.