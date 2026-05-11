Инвесторам предлагают построить в Упорово завод по глубокой переработке овощей за 600 миллионов рублей

В селе Упорово Тюменской области ищут инвестора для строительства завода по глубокой переработке овощей. Высокотехнологичное производство будет выпускать соки, пюре и замороженные овощные смеси из моркови, свеклы, капусты и лука. Проектная мощность – 15,3 тысячи тонн готовой продукции в год. Оценочная стоимость инвестиций – 600 миллионов рублей, рассказали в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

У проекта есть гарантированная сырьевая база. В 2025 году объем сбора овощей в Тюменской области составил 62 тысячи тонн, из них 30,4 тысячи тонн – в самом Упоровском округе.

Для инвестора предусмотрены меры поддержки: предоставление земельного участка без торгов, лизинг оборудования и льготные займы. Кроме того, близость сырья и рынка сбыта позволит минимизировать логистические издержки.

Инвестиционное предложение подготовлено Инвестиционным агентством совместно с муниципальной командой Упоровского округа в рамках регулярных инвестпланерок. Кейс уже размещен на Инвестиционной карте Российской Федерации.