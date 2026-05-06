В Омутинском округе зажгли Вечный огонь у памятника Воину-освободителю

В Тюменской области зажгли Вечный огонь у памятника Воину-освободителю в Омутинском округе. Мероприятие прошло в рамках всероссийского проекта «Храним огонь Победы», который по поручению президента Владимира Путина реализует компания «Газпром» при поддержке партии «Единая Россия».

В этот день огни памяти одновременно зажглись в 12 регионах страны. Центральной площадкой стал город Торжок, который в годы войны был важным транспортным узлом. В церемонии приняли участие заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Владимир Якушев.

В Омутинском округе право зажечь Вечный огонь получили председатель районного совета ветеранов Нина Радкевич и правнук участника Великой Отечественной войны Павла Воробьева, активист «Движения Первых» Александр Кудрявцев. Частичку пламени привезли из Ялуторовска, который присоединился к акции «Храним огонь Победы» в феврале 2026 года.

Ранее в Тюменской области в рамках проекта были газифицированы Вечные огни в селах Вагай и Большое Сорокино. В планах – перевести на природный газ мемориалы в Нижней Тавде и Исетском.

«Вечный огонь – символ связи поколений. Сделаем всё, чтобы увековечить память о героях, чтобы молодое поколение знало, чьим подвигом завоевана наша Победа», – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.