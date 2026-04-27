Губернатор на личном приеме у полпреда пообещал жителям Исетского округа новый ФАП и ремонт дороги

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в личном приеме, который по поручению президента провел полномочный представитель главы государства в Уральском федеральном округе Артем Жога. От Тюменской области обратились два жителя Исетского муниципального округа .

Учитель начальных классов Галина Локатаева рассказала о фельдшерско-акушерском пункте в селе Бобылево. Медпункт построили еще в 80-х годах, сейчас для комфортного приема пациентов не хватает места – в населенном пункте живет 541 человек . Губернатор пообещал возвести новое здание.

Второе обращение поступило из райцентра, села Исетского. Алексей Копытов указал на необходимость ремонта и расширения улицы Весенней. На одном из участков дорога заужена – как раз в том месте, где проезжает рейсовый автобус .

«Построим ФАП и отремонтируем дорогу в этом году. Исполнение поручений держу на личном контроле», – подчеркнул Александр Моор.

Напомним, что в Тюменской области продолжается масштабная модернизация первичного звена здравоохранения. Только в 2025 году в муниципалитетах установили 25 модульных конструкций: врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и филиалы поликлиник . Капитально отремонтировали 13 объектов здравоохранения. Работы ведутся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Что касается дорожного ремонта, в Исетском округе в этом году запланированы работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».