В Тюменской области обучение цифровой грамотности прошли уже 114 тысяч жителей

Заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации Станислав Логинов выступил на заседании Совета Федерации с докладом «Опыт обеспечения кибербезопасности: ключевые принципы и практические шаги». На обсуждение темы «Цифровые волонтеры – от кибердружин до серебряного возраста» собрались представители всех 89 регионов России.

«Чем выше цифровые навыки человека, тем меньше шансов, что его обманут, взломают или втянут в чужую преступную схему. Поэтому Тюменская область системно обучает жителей всех возрастов и создает понятные инструменты для защиты», – отметил Станислав Логинов.

В регионе выстроена многоуровневая система профилактики киберугроз. Для взрослых работает проект «Расширяя горизонты» – бесплатные краткосрочные курсы цифровой грамотности. Занятия посещают люди старшего возраста, родители и педагоги. Обучение уже прошли свыше 114 тысяч слушателей.

Для детей и подростков на базе Центра робототехники и АСУ действуют бесплатные программы дополнительного образования. Ежегодно здесь занимаются более 1,5 тысячи ребят, в том числе по программам компьютерной грамотности.

Кроме того, в регионе работает Портал детской кибербезопасности, ежемесячно выходит дайджест «Интернет без опасности». Рассылку адресно направляют в школы и родителям. Проекты реализуются совместно с прокуратурой, Банком России, УМВД, «Лабораторией Касперского» и другими партнерами.

Еще один важный инструмент – информационный проект «Стопмошенники72». Его задача – сформировать у человека единственно верную реакцию при столкновении со злоумышленниками: не вступать в диалог и не поддаваться на провокации.