В Тюменской области стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Тюменская область присоединилась к ежегодной всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Для жителей региона подготовили более 170 тысяч символов Победы. В муниципалитетах организованы свыше 200 пунктов выдачи – в скверах, торговых центрах, на площадях населенных пунктов. Получить ленту смогут и пассажиры международных рейсов в аэропорту «Рощино».

В этом году у акции появилась особая миссия – ленты передадут участникам специальной военной операции вместе с гуманитарной помощью.

«В нашем регионе акция впервые состоялась в 2005 году. С тех пор она ежегодно охватывает десятки тысяч жителей. Региональный штаб акции работает на базе Областного поискового центра. Приглашаем всех участвовать, носить на груди символ Победы и истории нашей страны», – отметил директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко.

Напомним, в Тюменской области утвержден план праздничных мероприятий к 81-й годовщине Победы. 9 мая пройдет торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона «Салют, Победа!» и шествие Бессмертного полка. Вечером запланирован праздничный салют. Меры безопасности в праздничные дни будут усилены.