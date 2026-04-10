На улице Парфенова в Тюмени открыт центр поискового движения

В Тюмени у поисковиков появился собственный дом. Теперь все направления их деятельности сосредоточены по адресу: улица Парфенова, 40/3. Об этом на личной странице в социальной сети сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

В новом центре оборудованы аудитории для занятий, мастерские, где воспитанники будут оттачивать навыки реставрации, и архив для работы с документами. Сюда могут обращаться жители, чтобы найти сведения о родственниках, воевавших в Великую Отечественную войну.

«Сердце поискового центра – музей, где собраны экспонаты, которые ребята привезли из экспедиций. Традиционно тюменские отряды работают на местах сражений Великой Отечественной войны в Новгородской, Тверской, Псковской и других областях», – отметил Александр Моор.

За 37 лет поисковой работы тюменцам удалось найти и перезахоронить останки 11 681 бойца и командира Красной армии, а главное – установить 560 имен.

Полевой поисковый сезон у ребят начнется в конце апреля. Они отправятся в Новгородскую область. Всего в этом году около 200 поисковиков из девяти муниципальных образований примут участие в экспедициях на места сражений.

Напомним, поисковое движение в Тюменской области ведет свою историю с 1987 года, когда был создан первый отряд «Югра» в поселке Туртас. Сегодня в регионе действуют несколько поисковых отрядов, которые ежегодно участвуют во Всероссийской «Вахте памяти».