Органы власти Тюменской области на 98 процентов обеспечены отечественным ПО

В органах власти Тюменской области доля отечественного программного обеспечения достигла 98 процентов. На автоматизированных рабочих местах уровень внедрения российских решений составляет 97,93 процента, в системах – 98,52 процента. Плановый показатель в 95 процентов по каждому пункту был перевыполнен уже по итогам 2025 года, рассказали в департаменте информатизации Тюменской области.

В регионе функционирует единая система документооборота, соответствующая российским стандартам. Она работает с продуктами на базе Linux и офисным пакетом Р7-Офис. Переход на отечественное ПО обеспечивает высокий уровень технологической независимости и безопасности данных.

Всего в реестре российского ПО зарегистрировано более 100 правообладателей и порядка 300 программных продуктов из Тюменской области. Развитие в этом направлении проходит в соответствии с региональным проектом «Отечественные решения» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

«Переход на отечественное программное обеспечение обеспечивает высокий уровень технологической независимости и безопасности данных», – подчеркнули в департаменте.