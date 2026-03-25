Минпросвещения России обсуждает возрастные ограничения на использование мобильных телефонов детьми

Министерство просвещения России обсуждает возможность ввести ограничения на использование мобильных телефонов для детей до определенного возраста. Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью главы ведомства Сергея Кравцова. При этом окончательное решение пока не принято, поскольку, как отметил министр, этот вопрос остается непростым.

Кравцов заявил, что к использованию телефонов и гаджетов детьми нужно подходить очень аккуратно. По его словам, ненормально, когда ребенку с трех лет дают смартфон или планшет, чтобы он не отвлекал родителей, поскольку это влияет на психологическое развитие и может приводить к проблемам в поведении.

Министр добавил, что проблема связана с чрезмерным уходом детей в виртуальный мир, что мешает формированию ключевых психологических функций. Поэтому, по его мнению, должен быть определен возраст, с которого ребенок уже может пользоваться мобильным телефоном.

Сейчас в России уже действует федеральный закон, запрещающий использование мобильных телефонов во время уроков, кроме экстренных случаев, связанных с угрозой жизни или здоровью учеников и педагогов. По данным опроса Минпросвещения, Рособрнадзора и Роспотребнадзора, такую меру поддерживают 89% родителей и 90% педагогов.