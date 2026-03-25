АвтоВАЗ вывел в продажу новую Lada Vesta Sport по цене от 2,35 млн рублей

АвтоВАЗ начал продажи новой Lada Vesta Sport — это самая дорогая версия модели на рынке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании. Первые автомобили уже начали поступать в дилерские центры марки.

Цена седана стартует от 2 352 000 рублей. Версия в кузове универсал обойдется минимум в 2 495 000 рублей.

Новая Lada Vesta Sport получила модифицированный двигатель объемом 1,8 литра мощностью 147 лошадиных сил. В числе доработок производитель указал спортивные распределительные валы, специальную прошивку контроллера и систему холодного впуска. Автомобиль комплектуется шестиступенчатой механической коробкой передач, рассчитанной на высокий крутящий момент.

Как следует из представленных данных, в комплектации «Техно» модель получила полностью светодиодную технику, системы безопасности ABS, EBD, BAS, ESC с возможностью отключения, TCS, систему помощи при трогании на подъеме и систему мониторинга слепых зон.

Также в список оснащения вошли бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя, электростеклоподъемники всех дверей, обогрев рулевого колеса и всех сидений, полный обогрев ветрового стекла, передние и задние парктроники, камера заднего вида, датчики дождя и света, круиз-контроль и кондиционер.

Кроме того, автомобиль получил мультимедийную систему Lada Enjoy Vision Pro с десятидюймовым экраном и интеграцией сервисов «Яндекса» — «Карты», «Музыка» и ассистента «Алиса».