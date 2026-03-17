Депутаты Госдумы предложили запретить отключать газ и свет для отопления жилья за долги

Депутаты Госдумы предложили запретить отключать газ и электричество за долги, если эти ресурсы используются для отопления жилья. Для Югры, где зимой температура может опускаться до минус 30 градусов, такая мера может стать особенно важной. Об этом сообщает Telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

Сейчас коммунальные службы не могут отключать неплательщикам центральное отопление, но прямого запрета на отключение газа или света в домах, где жилье отапливается котлом или электрическими радиаторами, нет. Авторы инициативы предлагают закрыть этот пробел в законодательстве.

Кроме того, для многоквартирных домов законопроект предусматривает полный запрет на отключение холодной воды и канализации при частичной неоплате квитанций.

При этом обязанность вовремя оплачивать жилищно-коммунальные услуги сохраняется. Долги, как отмечается в сообщении, никто не спишет: для взыскания остаются пени и судебные механизмы.