В тарифах ЖКХ обнаружили более 100 млрд рублей необоснованных расходов

Федеральная антимонопольная служба России выявила более 100 млрд рублей экономически необоснованных расходов в тарифах на коммунальные услуги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФАС.

Как сообщает ведомство, в ходе проверок за период с 2023 по 2025 годы из тарифов было предписано исключить 102,62 млрд рублей. Только в 2025 году сумма необоснованных расходов, которые необходимо убрать из тарифов, составила 50,32 млрд рублей.

Наибольшие корректировки коснулись электроэнергетики – 25,22 млрд рублей. В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами выявлено 11,82 млрд рублей лишних расходов, в теплоснабжении – 10,85 млрд рублей, в водоснабжении и водоотведении – 2,43 млрд рублей.

В ФАС отметили, что проверки проводятся на основании публикаций в СМИ и обращений граждан о росте коммунальных платежей.

Кстати, ранее ФАС начала проверки тарифов на коммунальные услуги в нескольких регионах страны, включая Югру. Поводом стали жалобы жителей на резкий рост сумм в квитанциях. Речь идет о сферах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

Работа антимонопольной службы и ее территориальных органов также привела к снижению тарифов в ряде регионов. Так, в 2025 году в Пермском крае тарифы на теплоснабжение были снижены на 30,3%. В Ленинградской области с 1 апреля 2025 года тарифы на теплоснабжение сократились до 15,7%, а на водоснабжение и водоотведение – на 15,92%. В Республике Алтай тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами снизили на 27,8%.

В ведомстве подчеркнули, что ФАС регулярно проводит контрольно-надзорные мероприятия, чтобы выявлять нарушения законодательства в сфере государственного регулирования тарифов и приводить их к экономически обоснованному уровню.

