В России предложили изменить систему ОМС для граждан с вредными привычками

Для россиян, которые сознательно не следят за своим здоровьем, нужно повысить взносы по системе Обязательного медицинского страхования (ОМС). С такой инициативой выступил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, передают РИА Новости.

По его словам, базовый пакет медицинской помощи должен остаться бесплатным для всех граждан. Однако для людей, которые курят или неправильно питаются, можно ввести повышенные коэффициенты при расчете страховых взносов.

«Толстеешь, куришь – получишь коэффициент по страховым взносам 2 или 3. Все регулируется деньгами», – отметил Уфимцев.

Как считает глава Всероссийского союза страховщиков, такие меры могут стать финансовым стимулом для россиян вести более здоровый образ жизни.