80 тысяч жителей Тюменской области научились спасать жизни в 2025 году

В Тюменской области продолжается обучение населения первой помощи в рамках проекта «Мы научим. Вы спасете!». За 2025 год участниками стали 80 тысяч жителей региона, сообщили в департаменте здравоохранения региона.

– В экстренной ситуации некогда читать инструкции – нужно действовать. Поэтому так важно пройти обучение заранее: знание, полученное сегодня, завтра превратится в уверенное действие, которое спасет жизнь, – отметил заведующий учебно-методическим отделом Станции скорой медицинской помощи города Тюмени Павел Николаенко.

Занятия проходят в медицинских организациях области – на базе больниц и городских поликлиник. Помимо массового обучения, проект позволил подготовить 893 квалифицированных инструктора.

Участников учат правильно действовать при девяти жизнеугрожающих состояниях: отсутствии сознания, остановке дыхания, нарушении проходимости дыхательных путей, наружных кровотечениях, травмах, отравлениях, укусах ядовитых животных, судорожных приступах и острых психологических реакциях на стресс.

В 2026 году планируется обучить порядка 81 тысячи человек. Курсы бесплатные, присоединиться могут все желающие. Запись по телефону: +7 (3452) 219-135 – отдел обучения персонала Станции скорой медицинской помощи.