16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,7519   EUR  90,2833  

Новости

Больше новостей
Вы относитесь к:
Комментировать
0
Создание ЦБ РФ реестра держателей банковских карт (чтобы государство знало, сколько карт оформлено на каждого человека) - это:
Комментировать
0
Больше опросов

​В Тюменской области продолжается проект «Мы научим. Вы спасете!»

80 тысяч жителей Тюменской области научились спасать жизни в 2025 году

​В Тюменской области продолжается проект «Мы научим. Вы спасете!»
https://max.ru/dzto72

В Тюменской области продолжается обучение населения первой помощи в рамках проекта «Мы научим. Вы спасете!». За 2025 год участниками стали 80 тысяч жителей региона, сообщили в департаменте здравоохранения региона.

– В экстренной ситуации некогда читать инструкции – нужно действовать. Поэтому так важно пройти обучение заранее: знание, полученное сегодня, завтра превратится в уверенное действие, которое спасет жизнь, – отметил заведующий учебно-методическим отделом Станции скорой медицинской помощи города Тюмени Павел Николаенко.

Занятия проходят в медицинских организациях области – на базе больниц и городских поликлиник. Помимо массового обучения, проект позволил подготовить 893 квалифицированных инструктора.

Участников учат правильно действовать при девяти жизнеугрожающих состояниях: отсутствии сознания, остановке дыхания, нарушении проходимости дыхательных путей, наружных кровотечениях, травмах, отравлениях, укусах ядовитых животных, судорожных приступах и острых психологических реакциях на стресс.

В 2026 году планируется обучить порядка 81 тысячи человек. Курсы бесплатные, присоединиться могут все желающие. Запись по телефону: +7 (3452) 219-135 – отдел обучения персонала Станции скорой медицинской помощи.


нравится (0) не нравится (0)
22 февраля в 15:57, просмотров: 637, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Семьи с двумя и более детьми в Тюменской области могут получить выплату 819
  2. ​Тюменская область готовится к большому ремонту дорог 711
  3. ​Лянторская трагедия случилась из-за того, что проектировщики и строители забыли про опасность скатных крыш на севере 698
  4. ​Исследователи ВШЭ: богатые россияне делятся на «рантье» и «вкладчиков» 563
  5. ​В 2025 году подростковая преступность в Югре выросла почти вдвое 451
  6. ​Глава МЧС предложил масштабировать тюменский опыт помощи пострадавшим от паводка 451
  7. ​В Сургуте прошел торжественный вечер ко Дню защитника Отечества 440
  8. ​Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества 434
  9. ​Подвиг и мужество защитников Отечества – пример настоящего патриотизма и гордости за свою страну 429
  10. ​У православных сургутян начался Великий пост 423
  1. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4341
  2. ​Маленькое напоминание 3095
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 21-23 февраля? // АФИША 1947
  4. ​Предприниматели — на удалёнке 1810
  5. ​Биометрия: куда идём? 1768
  6. Более трети россиян негативно относятся к ограничениям в интернете 1647
  7. ​Тюменская область — третья в России по качеству жизни после Москвы и Санкт-Петербурга 1571
  8. Сургутской технологической школе ищут средства на восстановление культурно-спортивного блока. Власти должны доказать, что объект действительно нужен городу 1515
  9. ​А если вдруг 1494
  10. Обвинение просило отправить руководителей центра «Юность», где погиб ребенок, в СИЗО. Суд не согласился 1489
  1. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 7734
  2. ​Когда иначе нельзя 6551
  3. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 5502
  4. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 4688
  5. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4341
  6. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 4323
  7. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 4230
  8. ​Снос cургутcкого вокзала — это преступление. Округу пора брать эту историю в свои руки, если РЖД ничего не может сделать 4089
  9. Актировка: 1-8 класс второй смены 3815
  10. ​Что такое хорошо 3780

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика