Аэропорт Тюмени с мая запускает прямые рейсы в Стамбул

Международная география полетов из Тюмени пополнится новым направлением. С 30 мая из аэропорта Рощино стартуют прямые еженедельные рейсы в Стамбул. Перевозчиком выступит авиакомпания Utair: вылеты будут выполняться по субботам вплоть до 24 октября, захватывая весь летний сезон. Новое направление расширяет международную маршрутную сеть воздушной гавани, позволяя жителям Тюмени и соседних регионов существенно экономить время, исключая долгие стыковки в московских или других транзитных узлах.

Востребованность авиаперевозок в регионе неуклонно растет. По итогам прошлого года совокупный пассажиропоток тюменских аэропортов превысил 2 миллиона 800 тысяч человек. Этот показатель подтверждает высокий спрос на авиапутешествия среди жителей области и гостей региона.

Открытие рейсов в Стамбул — часть масштабной работы по повышению транспортной доступности региона. Как ранее отмечал губернатор Тюменской области Александр Моор, в главной воздушной гавани региона обновляется не только инфраструктура, но и совершенствуются организационные процессы. Так, сервис аэропорта Рощино по электронному документообороту был удостоен престижной награды и признан «Цифровым проектом года». Высокий уровень обслуживания подтверждает и тобольский аэропорт Ремезов, который получил звание лучшего малого аэропорта России.

Ежегодная региональная поддержка способствует увеличению авиационной мобильности жителей. В текущем году субсидированием планируется охватить 14 региональных маршрутов: шесть направлений из Тюмени и восемь — из Тобольска. Это позволит сделать перелеты доступнее для жителей области и гостей региона.