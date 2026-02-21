16+
Более 70% опрошенных читателей СИА-ПРЕСС оплачивают воду по счетчикам – почти четверть пока не спешит их устанавливать

Каждый шестой читатель СИА-ПРЕСС не устанавливает счетчик воды, несмотря на повышенный тариф

Более 70% опрошенных читателей СИА-ПРЕСС оплачивают воду по счетчикам – почти четверть пока не спешит их устанавливать
Фото: ru.freepik.com

Большинство читателей СИА-ПРЕСС оплачивают воду по счетчикам, но часть горожан по-прежнему отказывается от их установки, даже несмотря на повышенный тариф.

На вопрос «У вас установлен счетчик воды?» 74,4% респондентов ответили «да». Еще 0,8% сообщили, что пока не установили прибор учета, но собираются это сделать.

При этом 16,5% участников опроса заявили, что не будут устанавливать счетчик, несмотря на более высокий тариф для квартир без приборов учета. Еще 8,3% признались, что не уверены, нужно ли вообще ставить счетчик.

Напоминаем, установка счетчика – самый простой способ контролировать оплату за потребление воды, однако решающим фактором в каждом случае остается техническая возможность монтажа прибора учета, рассказал юрист, эксперт в сфере ЖКХ Антон Трефилов.

По его словам, повышающий коэффициент при расчете платы за водоснабжение применяют, если счетчик не установлен. С 1 января 2026 года коэффициент к нормативу потребления увеличили с 1,5 до 2, а в перспективе он вырастет до 3.


Сегодня в 13:39, просмотров: 263, комментариев: 0
