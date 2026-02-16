В Тюмени планируют увеличить интервал бесплатной пересадки в автобусах до 75 минут

В Тюмени могут увеличить временной интервал для бесплатной пересадки в автобусах. Проект постановления разрабатывает городской департамент дорожной инфраструктуры, информация об этом опубликована на сайте администрации города, сообщает РБК Тюмень.

Сейчас бесплатная пересадка действует в течение часа, а согласно документу, ее хотят продлить до 75 минут. Авторы проекта считают, что это поможет повысить удовлетворенность горожан качеством транспортных услуг. Когда именно изменения могут вступить в силу, не уточняется.

Пересадочный тариф в Тюмени действует с января 2024 года. Для его использования необходима транспортная карта, при этом бесплатная пересадка не распространяется на льготные карты школьников. РБК Тюмень также отмечает, что в конце 2025 года чиновники уже предлагали увеличить интервал пересадки до 90 минут.

Для сравнения издание приводит данные по Сургуту: там длительность пересадочного тарифа составляет 45 минут.