Большинство читателей СИА-ПРЕСС сообщили, что стали пить меньше или не употребляют алкоголь

Фото: ru.freepik.com

Читатели СИА-ПРЕСС в ходе опроса рассказали, как изменилось их отношение к алкоголю. Согласно результатам голосования, 29,8% респондентов стали пить меньше, еще 25,7% сообщили, что не употребляют спиртное вовсе.

При этом 23,4% участников отметили, что по-прежнему пьют мало. О том, что стали употреблять больше алкоголя, заявили 12,9% респондентов. Еще 8,2% признались, что по-прежнему пьют много.

Таким образом, суммарно более половины опрошенных (55,5%) либо сократили потребление алкоголя, либо полностью отказались от него.

Ранее стало известно, что потребление алкоголя в России сократилось почти на 11% с 2023 года, о чем сообщил РБК со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля. По информации ведомства, объем розничных продаж алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в 2025 году снизился на 9,3% – до 205,7 млн декалитров против 226,9 млн годом ранее. Это минимальный показатель с 2017 года.


Сегодня в 14:07
