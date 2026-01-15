В России средняя цена на отечественное авто выросла за год на 22 процента

По итогам 2025 года средняя стоимость нового отечественного автомобиля в России составила 1,95 млн рублей. За год показатель вырос на 22%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Авто.ру Оценка».

Сильнее всего новые автомобили подорожали в Саратовской области — на 37%, в Брянской — на 22% и в Новгородской — на 14%. Наибольшее снижение стоимости зафиксировали в Нижегородской области (–20%), Оренбургской (–19,5%) и Калужской (–18,2%).

Кроме того, с начала 2026 года новые легковые автомобили в стране подорожали в среднем на 1,5-3%. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» пояснили «Коммерсанту», что рост цен связан с повышением НДС и увеличением ставок утилизационного сбора.