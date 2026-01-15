16+
​Александр Аузан: В России появится учебник по экономике для неэкономистов

К 2027 году в вузах России может появится понятный учебник по экономике для всех специальностей

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына

В России готовят новый учебник по экономике для студентов неэкономических специальностей ‒ без сложных формул и излишней математики. Он будет полезен не только гуманитариям, но и инженерам, врачам и всем, кому важно понимать, как работает экономика. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Аузан в эфире Радио РБК.

Как отметил Аузан, пособие готовит глава Совета по правам человека Валерий Фадеев: «Я давно знаком с этим проектом, потому что Валерий Александрович обратился ко мне. Я видел проспект этого издания. Это полезное просветительское издание, но не учебное»

В учебнике будет не только текст, но еще задания, тесты, списки литературы, видео и соответствие образовательным стандартам. По словам Аузана, он должен формировать экономическое мышление и культуру.

При этом спикер отметил, что в книге планируется авторский взгляд на идеи известных экономистов ‒ Михаила Туган-Барановского, Николая Кондратьева, Александра Чаянова, а также зарубежных авторов, в том числе Йозефа Шумпетера, чьи идеи важны для современной инновационной экономики.

Учебное пособие получит название «Очерки по экономике и экономической науке». Сам Фадеев ранее рассказывал РБК, что книга рассчитана прежде всего на социологов, политологов и историков и должна помочь им увидеть общую картину работы хозяйственной системы.

Инициатива создать такой учебник исходила от Министерство науки и высшего образования РФ. Над книгой работают две команды ‒ из Финансовый университет при Правительстве РФ и Санкт-Петербургский государственный университет. По словам Фадеева, работа находится на завершающей стадии, и преподавание по новому пособию может начаться уже в следующем учебном году.


Сегодня в 11:16, просмотров: 266, комментариев: 0
