Программа поддержки помогает найти работу людям с инвалидностью в Тюменской области

После несчастного случая ишимской спортсменке Анастасии помогли адаптироваться и найти работу благодаря программе субсидирования рабочих мест. Эта история стала одним из примеров реализации нацпроекта «Кадры» в Тюменской области, где уже 80 работодателей создали рабочие места для людей с инвалидностью и других социально уязвимых граждан.

Программа, реализуемая через Кадровый центр «Работа России», помогает частично компенсировать затраты на заработную плату новым сотрудникам в первые месяцы их работы, снижая финансовую нагрузку на бизнес. Для Анастасии, активной спортсменки, жизнь которой изменилась после несчастного случая, эта поддержка стала решающей.

«Адаптация на новом рабочем месте проходила в атмосфере поддержки и доверия - коллеги терпеливо обучали Анастасию, вовлекали её в рабочие процессы и помогали чувствовать себя уверенно. Сегодня для неё это уже не просто работа - это возможность расти и развиваться. Её девиз «Двигаться вперёд и не сдаваться» стал не просто словами, а отражением её личного пути и настоящим вдохновением для других», – рассказали в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Программа субсидирования рабочих мест направлена на стимулирование работодателей к трудоустройству граждан из социально уязвимых групп, испытывающих наибольшие трудности на рынке труда.

Подробную информацию о реализации мероприятий нацпроекта «Кадры» можно получить на интерактивном портале органов службы занятости Тюменской области или обратившись в любое отделение Кадрового центра «Работа России».