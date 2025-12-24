Тюменцам напомнили о правилах безопасности на каникулах

За два зимних месяца только в Областную больницу № 24 обратились около 70 человек, получивших травмы из-за падений на гололёде. Также медики зарегистрировали один случай обморожения. С наступлением устойчивых морозов риск уличных травм традиционно возрастает, и во многом он связан с невнимательностью и неподходящей экипировкой, подчеркивают в департаменте здравоохранения Тюменской области.

По словам специалистов, большинство пациентов поступают с ушибами, переломами и растяжениями после падений на скользких участках тротуаров и дворов.

Как безопасно передвигаться по гололёду

Хирурги Областной больницы № 24 напоминают: устойчивость зимой — это не вопрос удачи, а соблюдение простых правил. Врачи советуют:

внимательно смотреть под ноги и по возможности обходить участки с ледяной коркой, даже если путь становится длиннее;

наступать на всю подошву, а не на носок;

держать руки свободными, не прятать их в карманы;

при потере равновесия приседать, чтобы снизить высоту падения;

после падения не вставать резко и оценить своё состояние.

«Профилактика всегда лучше лечения. Несколько простых мер могут уберечь вас от травм и долгих визитов к врачу. Берегите себя!» — отметил заведующий хирургическим отделением Областной больницы № 24 Расим Алибутаев.

Морозы и риск обморожения

Медики напоминают, что переохлаждение и обморожение могут развиваться незаметно, особенно при сильном ветре. Чтобы снизить риски, врачи рекомендуют ограничивать время пребывания на улице в сильные морозы, одеваться многослойно и обязательно защищать открытые участки тела.

Отдельно специалисты обращают внимание на вред курения и алкоголя на холоде: они ухудшают кровообращение и создают ложное ощущение тепла, ускоряя потерю тепла организмом.

Безопасные зимние игры для детей

Особого внимания зимой требуют дети. В Областной больнице № 11 отмечают, что активные игры на улице — лыжи, коньки, горки — полезны, но только при соблюдении правил безопасности.

Врач-педиатр Айслу Молдужарова рекомендует родителям обратить внимание на экипировку ребёнка:

одежда и обувь должны быть свободными, сухими и многослойными;

термобельё помогает сохранять тепло и отводить влагу;

обязательны шапка, шарф и варежки (они теплее перчаток);

металлические украшения на морозе лучше снять;

каждые 15–20 минут важно делать перерывы и заходить в тёплое помещение;

ребёнка следует научить распознавать первые признаки переохлаждения — онемение, покраснение кожи, дрожь.

Когда нужно срочно обратиться к врачу

Медики советуют не откладывать визит к специалисту, если после прогулки появились вялость, слабость, повышение температуры или синюшность носогубного треугольника и конечностей — эти симптомы могут указывать на обморожение.

Врачи подчёркивают: внимательность к себе и детям зимой помогает избежать серьёзных последствий и сохранить здоровье в холодный сезон.