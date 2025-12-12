Более 50 волонтёров Тюменской области получили награды во дворце «Пионер»

Во дворце творчества и спорта «Пионер» прошла торжественная церемония награждения лучших волонтёров Тюменской области. Награды и благодарственные письма получили более 50 активных добровольцев и представителей волонтёрских организаций региона.

«В Тюменской области более 270 тысяч человек – волонтёры. В сообщество стали включаться школьники, студенты, люди серебряного возраста. Уже шестой год подряд результаты добровольческого движения Тюменской области получают высокие оценки на всероссийском уровне», – подчеркнул Алексей Райдер.

Высокой награды — благодарности руководителя Администрации Президента РФ — были удостоены директор центра «Аванпост» Николай Савченко, руководитель регионального отделения «Волонтёров Победы» Дарья Терехина и активистка этого движения Ангелина Махотина. Награды вручил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

Директор департамента молодёжной политики Тюменской области Артём Дяченко, вручая награды лучшим добровольцам года, отметил широкий спектр их работы. «В этом году много мероприятий было посвящено 80-летию Победы, добровольцы участвовали в устранении последствий ЧС в Анапе, ни на день не останавливалась поддержка ребят, сражающихся на СВО, и их семей», – сказал он.