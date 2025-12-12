Эксперты рассказали, как подготовить инвестиционный портфель к следующему году

Конец года – оптимальное время для действий, которые помогут заложить основу для дополнительных доходов в следующем году. До конца декабря инвестиционные стратеги рекомендуют открыть или пополнить индивидуальный инвестсчет – это позволит получить налоговый вычет уже в начале 2026 года и сформировать список бумаг для инвестирования, провести ревизию счетов с оценкой результатов и налоговых обязательств и определить стратегию на следующий год.

«Среди перспективных инвестиционных идей на следующий год в первую очередь выделяем долгосрочные облигации федерального займа, которые размещает Министерство финансов России. Эти бумаги будут выигрывать от ожидаемого дальнейшего снижения ключевой ставки», – отметил Станислав Клещев, из ВТБ Мои Инвестиции.

Также эксперты отмечают квазивалютные облигации, которые могут выступить защитным активом в случае ослабления рубля и акции компаний-экспортёров.