​Омбудсмен сообщила о наименьшей удовлетворенности медицинской помощью в Туве и Томской области

Наименьший уровень удовлетворенности медицинской помощью среди жителей России зафиксирован в Туве и Томской области. Об этом РБК сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, отметив, что ключевая причина ситуации — острый дефицит медицинских кадров, «характерный для многих регионов страны».

Говоря об оказании помощи в труднодоступных и малонаселенных районах, омбудсмен подчеркнула, что по-прежнему остаются актуальными вопросы расширения охвата населения профилактическими медосмотрами и диспансеризацией. По её словам, в проблемных субъектах можно тиражировать успешные региональные практики. В качестве примера Москалькова привела Башкирию, где создано девять межмуниципальных отделений скорой помощи вблизи границ районов республики. Это, по её оценке, позволяет значительно экономить время и для пациентов, и для медиков.

Отдельно уполномоченный обратила внимание на доступность медицинской помощи в первичном звене. Граждане, по её словам, продолжают жаловаться на очереди в поликлиниках, сложности с записью на прием к врачу, получение лабораторных и диагностических исследований, а также на невозможность вовремя попасть на консультацию к узким специалистам.

На общем фоне, по данным ВЦИОМ, опубликованным в начале декабря, чуть больше половины россиян остаются недовольны качеством медицинского обслуживания — таких 52%. Довольными себя назвали 42% опрошенных, ещё 6% затруднились ответить. При этом в сравнении с 2006 годом доля недовольных снизилась (тогда она составляла 57%), а доля удовлетворённых выросла с 35% до нынешних 42%.