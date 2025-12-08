Методическое пособие включает 30 успешных инициатив из разных регионов страны

Ко Дню добровольца вышел сборник, в котором собраны примеры наиболее эффективных добровольческих проектов в области культуры, спорта, образования, экологии и среды для жизни. Помимо описаний самих инициатив, в издание вошли рекомендации по их адаптации, анализ типичных трудностей и советы для тех, кто только начинает свой путь в волонтёрстве.

Сборник создали волонтёры «Газпром нефти». Добровольческое движение в компании развивается с 2008 года по программе социальных инвестиций «Родные города». Сегодня оно объединяет более 13,5 тысяч сотрудников, в том числе и в ХМАО. Так, например, в этом году в природном парке «Самаровский чугас» добровольцы обустроили зону отдыха для школьников в рамках проекта «Эколого-просветительская тропа». А в Государственной библиотеке Югры волонтёры организовали серию литературно-музыкальных концертов для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков отмечает:

«Компания активно поддерживает волонтерские инициативы своих сотрудников в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Мы ежегодно организуем конкурс лучших волонтерских проектов компании, победители которого получают финансовую и экспертную помощь. Мы также проводим обучение в Школе волонтеров, организуем общекорпоративные волонтерские акции и встречи волонтеров. Наши сотрудники, как правило, управляют своими волонтерскими проектами очень качественно и эффективно, применяя опыт ежедневной работы в компании. В результате их подходы становятся лучшими практиками в масштабах волонтерского движения всей страны».

Волонтерская деятельность компании охватывает 51 регион России, а также Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. Только за 2025 год добровольцами было реализовано около 1000 различных инициатив, охватывающих самые разные сферы жизни.

Директор программы социальных инвестиций «Родные города» Ярина Сугакова подчеркнула, что движение за годы работы накопило уникальный опыт реализации самых разных социальных проектов. «Наши волонтёры знают, какие усилия стоят за каждым результатом, и готовы делиться этим опытом. Сборник дает понятные инструменты тем, кто хочет начать свой путь в добровольчестве и менять жизнь вокруг к лучшему, опираясь на лучшие практики и проверенные подходы», — добавила Ярина Сугакова.

Ознакомиться с пособием, которое будет полезно для всех неравнодушных людей, можно на сайте программы «Родные города».