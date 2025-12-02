Тюменская область признана Креативным регионом

Тюменская область вошла в число лауреатов Российской национальной премии в сфере креативных индустрий. Награду в номинации «Креативный регион» губернатор Александр Моор получил в московском Зарядье.

«Мы выработали определенные подходы, практики, которые используются другими регионами. Мы охотно делимся, охотно изучаем опыт других регионов», – сказал Александр Моор.

Глава региона отметил растущий потенциал этой сферы: «При должном усилии через какое-то время креативные индустрии смогут составить реальную конкуренцию традиционной экономике и занять существенную долю в нашей региональной экономике».

На личной странице в социальной сети губернатор подчеркнул, что за последние годы креативные индустрии стали одним из заметных направлений развития области. В регионе сформированы профессиональные сообщества, заработал первый в стране клуб креативных продюсеров, появился креативный квартал на улице Дзержинского.

«Эта награда – результат большой совместной работы. Она подтверждает, что Тюменская область уверенно входит в число регионов, где креативность становится частью экономики», – написал губернатор.

Победа в престижной федеральной номинации стала признанием системной работы правительства Тюменской области по созданию условий для роста креативного сектора, который объединяет энергию, талант и предпринимательский характер жителей региона.