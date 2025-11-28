Новая поликлиника в Богандинском готова к вводу в эксплуатацию

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110000"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1764529172"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=HucxuB+hQJnFJNEn1PQCWRUv4JV7ASX9lKbEKrmOF+u8WDxkZnKilMVoCHnpsg3BTHnd30/NMY0m4aiLa1O3uyi+qGCqF30aH2YPyD5g1yKDPmZqdQ0mfr26uu+0FDhcuBVs+6/Ae4txhNMVMmWj9CvZBdUwXtXk5Q2ETfFX+FU="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=HucxuB+hQJnFJNEn1PQCWRUv4JV7ASX9lKbEKrmOF+u8WDxkZnKilMVoCHnpsg3BTHnd30/NMY0m4aiLa1O3uyi+qGCqF30aH2YPyD5g1yKDPmZqdQ0mfr26uu+0FDhcuBVs+6/Ae4txhNMVMmWj9CvZBdUwXtXk5Q2ETfFX+FU="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://www.sibpromstroy.ru/projects/region-surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bc07d3baa118999a246374cdb914343c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:00"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-30 23:59:32"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110040"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1764529190"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=MZ3u23XZSj1a2VX5s1BE5aQHqHUDGdrWFhGEK6Nk+EybsPyix3R58f6OfVzqRhIboue+8JJOQIN/HQmyPA3F+pG8ZMerAXlXbF86wbyGqdwgWchv0bi+fXUWUevYQpzhKFsHDY9hCRHBspVTXciAPjIYyCMODSDmaMDmu+2v37A="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=MZ3u23XZSj1a2VX5s1BE5aQHqHUDGdrWFhGEK6Nk+EybsPyix3R58f6OfVzqRhIboue+8JJOQIN/HQmyPA3F+pG8ZMerAXlXbF86wbyGqdwgWchv0bi+fXUWUevYQpzhKFsHDY9hCRHBspVTXciAPjIYyCMODSDmaMDmu+2v37A="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://www.sibpromstroy.ru/projects/region-surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e178a12cade8d32395ede2822747d852.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:40"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-30 23:59:50"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110040"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1764529190"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=MZ3u23XZSj1a2VX5s1BE5aQHqHUDGdrWFhGEK6Nk+EybsPyix3R58f6OfVzqRhIboue+8JJOQIN/HQmyPA3F+pG8ZMerAXlXbF86wbyGqdwgWchv0bi+fXUWUevYQpzhKFsHDY9hCRHBspVTXciAPjIYyCMODSDmaMDmu+2v37A="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=MZ3u23XZSj1a2VX5s1BE5aQHqHUDGdrWFhGEK6Nk+EybsPyix3R58f6OfVzqRhIboue+8JJOQIN/HQmyPA3F+pG8ZMerAXlXbF86wbyGqdwgWchv0bi+fXUWUevYQpzhKFsHDY9hCRHBspVTXciAPjIYyCMODSDmaMDmu+2v37A="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://www.sibpromstroy.ru/projects/region-surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e178a12cade8d32395ede2822747d852.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:40"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-30 23:59:50"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110000"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1764529172"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=HucxuB+hQJnFJNEn1PQCWRUv4JV7ASX9lKbEKrmOF+u8WDxkZnKilMVoCHnpsg3BTHnd30/NMY0m4aiLa1O3uyi+qGCqF30aH2YPyD5g1yKDPmZqdQ0mfr26uu+0FDhcuBVs+6/Ae4txhNMVMmWj9CvZBdUwXtXk5Q2ETfFX+FU="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=HucxuB+hQJnFJNEn1PQCWRUv4JV7ASX9lKbEKrmOF+u8WDxkZnKilMVoCHnpsg3BTHnd30/NMY0m4aiLa1O3uyi+qGCqF30aH2YPyD5g1yKDPmZqdQ0mfr26uu+0FDhcuBVs+6/Ae4txhNMVMmWj9CvZBdUwXtXk5Q2ETfFX+FU="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://www.sibpromstroy.ru/projects/region-surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bc07d3baa118999a246374cdb914343c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:00"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-30 23:59:32"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  78,2284   EUR  90,8190  

Новости

Больше новостей
Вы хотели бы купить новый автомобиль европейского производства (БМВ, Мерседес, Ауди и пр.), если бы цена на него снизилась?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Тюменской области построили еще одно медицинское учреждение

Новая поликлиника в Богандинском готова к вводу в эксплуатацию

​В Тюменской области построили еще одно медицинское учреждение
ГУСТО

В поселке Богандинский завершено строительство филиала поликлиники Областной больницы №19. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, что позволит до конца года начать прием пациентов.

Вопрос строительства поликлиники поднимался во время прямой линии губернатора Александра Моора. Во время ежегодного послания Тюменской областной думе глава региона подтвердил, что прием пациентов будет организован до конца года, напомнили в информационном центре правительства региона.

Новый филиал будет обслуживать 23 466 жителей 17 населенных пунктов, включая 5 375 детей. В структуре учреждения предусмотрено взрослое и детское отделения, рентгенодиагностическое отделение. В поликлинике будет создана доступная среда для маломобильных пациентов и организовано оказание всех видов первичной медико-санитарной помощи, включая специализированную и стоматологическую помощь.

Строительство объекта велось в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Открытие поликлиники в Богандинском стало частью масштабной программы развития здравоохранения в регионе. Как сообщал Александр Моор в послании депутатам, «стартует новый пятилетний цикл модернизации первичного звена здравоохранения: будут построены три врачебные амбулатории, 16 фельдшерско-акушерских пунктов и новая поликлиника в Ишиме».

Кроме того, до конца года в области начнут прием пациентов три новых поликлиники и пять фельдшерско-акушерских пунктов. Перинатальный центр получит более 200 единиц современного реанимационного оборудования.


нравится (0) не нравится (0)
28 ноября в 22:55, просмотров: 211, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В 2026 году в Сургуте появится автобус №17 756
  2. ​Зима без ЧП: возможно ли это в Сургуте? // ONLINE 533
  3. ​Проект «ДУМАть и решать». Богдан Гужва // ONLINE 532
  4. Школы Сургута уходят на карантин 507
  5. В Югре следует провести большой аудит всех старых зданий, представляющих культурную и историческую ценность, и после привлекать к их восстановлению инвесторов 475
  6. В Сургуте из-за засора канализации вода залила дворы на 30 лет Победы 424
  7. ​«Жильцы не виноваты»: сургутяне обвиняют шиномонтажников в выбросе покрышек во дворы 418
  8. ​Сургутский район выступил с инициативами по изменению федеральных механизмов развития территорий 389
  9. ​Что будет с кешбэком: банки анонсировали перемены в новом году 373
  10. Первая операция на сердце ребенка прошла 27 лет назад — пациенту было три года 369
  1. ​«Мы видим потребность в развитии креативных индустрий в нашем регионе. Поэтому хотим, чтобы на месте «Авроры» был именно молодежно-креативный кластер» 2837
  2. Прокуратура Югры предупредила жителей округа о мошенниках, использующих дипфейки 2818
  3. ​В Сургуте подвели итоги конкурса, посвященного безопасности на производстве 2787
  4. ​Сургут утопает в покрышках: горожане завалили почти 20 контейнерных площадок автошинами 2758
  5. В аэропорту Нижневартовска запущен бесплатный интернет по Wi-Fi 2707
  6. В Пыть-Яхе завершили реконструкцию аквацентра «Дельфин», построенного еще в 2002 году 2696
  7. Российское правительство готово снизить требования по локализации такси для частников 2663
  8. ​В Тюмени прошли Дни казахской культуры 2480
  9. Вместо платы за обучение… - полено 1787
  10. ​Время, вперед! 1677
  1. ​В ожидании рампы 9034
  2. ​Город без вкуса 7596
  3. Дорожная кампания Сургута: результаты и перспективы на будущее // ONLINE 4931
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-4 ноября? // АФИША 4765
  5. ​Александр Иванов: «Память о репрессированных живет, пока звучат их имена» 4406
  6. ​Вместо художественной галереи Сургут получил это // ФОТОРЕПОРТАЖ 4282
  7. ​Банк Уралсиб увеличил доходность по вкладам «Ключевой Плюс» и «Комфорт Плюс» 4215
  8. В Югре не будут давать пособия на детей семьям, которые получают много «серых» поступлений на карту 3635
  9. Трассу между Нижневартовском и Радужным расширяют с опережением графика 3602
  10. ​«Военкоматы вправе вызывать граждан для уточнения данных» – Роман Вуколов о проверках после смены документов 3592

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика