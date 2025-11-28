Александр Моор заявил, что все социальные обязательства в регионе будут выполнены

Депутаты Тюменской областной думы приняли бюджет региона на 2026 год. Его доходы запланированы в сумме более 253 миллиардов рублей, расходы – свыше 288 миллиардов. Губернатор Александр Моор поблагодарил парламентариев за поддержку и подтвердил, что главный финансовый документ сохраняет социальную направленность.

«Дефицит бюджета не помешает нам в полном объеме выполнить все обязательства по оказанию помощи социально незащищенным землякам и поддержке участников СВО и их семей», – заявил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что все начатые социальные и инфраструктурные объекты будут достроены: «Все социальные и инфраструктурные объекты, возведение которых мы начали, будут введены в строй. Ни одну стройку не бросим. Средства на образование и здравоохранение предусмотрены в бюджете в необходимом объеме».

Для покрытия дефицита область впервые за много лет может прибегнуть к кредитным средствам. Губернатор отметил, что регион долгое время жил на собственные доходы, что создало сейчас выигрышное положение.

«По независимым оценкам, у Тюменской области высокий кредитный рейтинг. А значит, и условия предоставления средств будут выгодными для нас. И главное – кредиты, которые получит регион, не станут бременем для жителей», – пояснил губернатор.

По его словам, займы потребуются не на первоочередные нужды, а для того, чтобы не останавливать развитие. «Эффективно используя денежные средства, мы будем твердо следовать стратегическим приоритетам. Наша главная цель – реальное повышение качества жизни людей – остается неизменной», – резюмировал Александр Моор.