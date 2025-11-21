​«Газпром нефть» выпустила в российские реки 1,3 млн мальков редких видов рыб

В 2025 году экологи «Газпром нефти» выпустили в водоемы России около 1,3 млн мальков ценных и редких видов рыб, включая осетра, нельму и атлантического лосося.

Работы проводились в Архангельской, Томской, Тюменской областях и Республике Саха (Якутия). Наиболее масштабным стал выпуск мальков в реку Иртыш. Так, «Газпромнефть-Хантос» выпустил в реки Обь-Иртышского бассейна более 210 тысяч особей осетра сибирского. Перед выпуском рыбу вырастили до массы свыше 10 граммов, что увеличивает её шансы на выживание в природных условиях.

Как уточняют специалисты, осетр дойдет до основных водных артерий Обь-Иртышского бассейна и попадет в реки Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, где в будущем сможет дать потомство. Зарыбление проходило под контролем Федерального агентства по рыболовству и ФГБУ «Главрыбвод».

«Наша компания активно участвует в программе по выпуску мальков ценных видов рыб в российские водоемы, понимая ключевую роль таких действий в восстановлении популяций исчезающих видов и поддержании экологического баланса. Сохранение биоразнообразия — это не просто обязанность, а наша общая ответственность. За последние 5 лет сотрудники «Газпромнефть-Хантоса»выпустили более 30 млн мальков осетра, пеляди и муксуна в реки ХМАО-Югры», – подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть-Хантоса» Дмитрий Колупаев.

Работа ведётся в рамках проекта «Водная среда» программы социальных инвестиций «Родные города», которая реализуется «Газпром нефтью» в регионах присутствия. Оператором проекта выступает «Газпромнефть-Развитие». С 2018 года компания направила в российские водные бассейны более 257 млн мальков различных ценных и редких видов рыб.