В России введены электронные пенсионные удостоверения

С октября 2025 года все российские пенсионеры автоматически получают электронное пенсионное удостоверение. Найти его можно в личном кабинете на портале «Госуслуги», пишет «КоммерсантЪ». При необходимости пластиковую версию документа по-прежнему можно оформить через МФЦ или в отделении Социального фонда, сообщили в организации.

Для получения цифрового удостоверения пенсионерам не нужно подавать заявления. У тех, кто уже имеет статус пенсионера, QR-код с электронным удостоверением появился в личном кабинете автоматически. Для новых пенсионеров QR-код формируется в течение 10 дней после назначения выплаты. Ранее выданные пластиковые удостоверения остаются действительными и не требуют замены.

Глава Социального фонда Сергей Чирков отметил, что введение электронных удостоверений является частью системной работы по созданию единых цифровых профилей льготных категорий граждан. «Мы внедряем QR-коды в качестве цифровых удостоверений, что позволяет легко и быстро подтверждать право на льготы и услуги в разных учреждениях», — уточнил он.

По словам Сергея Чиркова, уже функционирует единый реестр многодетных семей, в котором содержатся данные более чем о 2,8 млн таких семей. Это позволяет учитывать их статус при назначении мер поддержки без сбора справок, а также выдавать электронные удостоверения через «Госуслуги».