Россиянин пытался ввезти через Рощино тысячу ампул с обезболивающим

В аэропорту Рощино сотрудники таможенного поста обнаружили у пассажира, прилетевшего из Баку, незадекларированные медикаменты. В сопровождаемом багаже 29-летний тюменец пытался ввезти 20 упаковок раствора — всего 1 000 ампул бразильского производства, рассказывает управление таможенной службы по УрФО. По словам мужчины, инъекции он приобрёл для родственника-стоматолога «в качестве анестезии для пациентов».

Тюменская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ, товар изъят и направлен на экспертизу. «При перемещении через таможенную границу ЕАЭС товарами для личного пользования признаются товары, предназначенные для личных нужд физических лиц, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Отнести ввозимые гражданином препараты к этой категории невозможно в связи с использованием их для коммерческих целей», — пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Рощино Тюменской таможни Александр Хмелев.

В ведомстве уточнили, что в данном случае необходимо было задекларировать медикаменты с уплатой таможенных платежей. По решению суда инъекции стоимостью 74 000 рублей конфискованы и обращены в федеральную собственность.