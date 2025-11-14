Александр Моор доложил Денису Мантурову о реализации стратегических проектов Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с полпредом президента в УрФО Артёмом Жогой и губернатором Югры Русланом Кухаруком приняли участие в совещании под руководством вице-премьера РФ Дениса Мантурова. Обсуждалась реализация проектов института кураторства в региона. Совещание прошло в формате видеоконференции.

Как отметил Артём Жога, с начала работы института кураторства в экономику регионов округа привлечено 1,7 трлн рублей частных инвестиций, создано 47 тысяч рабочих мест. По его словам, реализация проектов находится под личным контролем полпреда.

Отдельное внимание на совещании уделили Тюменской области, где в 2025 году продолжается выполнение ключевых инфраструктурных, промышленных и образовательных инициатив. Среди них проект по комплексному развитию Тобольской промышленной площадки компании СИБУР; масштабная комплексная застройка районов «Мыс» и «Юго-Западный»; создание Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Тюмени.

Также были отмечены завершенные проекты: в декабре 2023 года компания «Роснефть» закончила освоение трудноизвлекаемых запасов в Уватском районе, а в сентябре того же года завершён четвёртый этап строительства тепличного комплекса «ТюменьАгро».

– Реализация проектов института кураторства продолжается в плановом режиме, — прокомментировал ситуацию губернатор Тюменской области Александр Моор.