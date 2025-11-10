​В России готовят введение «технологического сбора» для поддержки промышленности

Власти определили формат так называемого технологического сбора, который призван защитить и стимулировать развитие отечественной индустрии. Как сообщают источники «Ведомостей», близкие к Минпромторгу и Минфину, Минпромторг подготовил поправки в закон о промышленной политике, а Минфин 6 ноября внес документ на рассмотрение правительства.

По замыслу авторов, плательщиками сбора станут как импортеры соответствующей продукции, так и российские производители — вне зависимости от уровня локализации. При этом внутренние производители смогут претендовать на отраслевые меры поддержки, для чего им необходимо соответствовать критериям локализации.

Сбор будет распространяться на товарные категории, где доля отечественного производства пока невысока. Перечень продукции утвердит правительство и будет расширять его поэтапно в течение нескольких лет. На первом этапе речь идет только о готовой продукции.

Ставка сбора будет устанавливаться по каждой единице товара отдельно и зависеть, в том числе, от ее стоимости. По данным собеседников издания, максимальная фиксированная ставка для самых дорогих позиций не превысит 5000 рублей. «Усредненная ставка сформирована так, чтобы не оказать существенной нагрузки на производителей и импортеров», — отмечает один из источников.

Если закон будет принят, новая норма вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Такой переходный период, подчеркивает второй источник, позволит бизнесу подготовиться к изменениям — в том числе скорректировать логистику, ценообразование и планы локализации. Эксперты ожидают, что по мере расширения перечня товарных групп механизм будет сочетаться с адресными мерами поддержки и станет частью комплексной политики по импортозамещению и технологическому суверенитету.